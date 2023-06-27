Игроки Металлиста 1925 года прошли медосмотр

Футболисты "Металлиста 1925" начинают подготовку к новому сезону.

26 июня игроки посетили одну из киевских консультативно-диагностических поликлиник, где прошли медицинский осмотр накануне старта летних сборов.

"По итогам медосмотра все игроки здоровы, все в хорошем настроении и готовы к началу тренировочного процесса. В частности, те футболисты, которые имели повреждения в конце прошлого сезона, они уже также полностью восстановились и готовы приступать к тренировкам", - рассказал глава медицинской службы "Металлиста 1925" Юрий Кривенко.

Уже сегодня, 27 июня команда начнет подготовку к новому сезону по предварительно согласованному плану.

Исключение составляют Бека Вачиберадзе, который присоединится к команде позже и Игор Ногейру, который уже сейчас преодолевает путь из Бразилии в Украину.