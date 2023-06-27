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Игроки Металлиста 1925 прошли медосмотр

Премьер-лига
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(1 голосов)

Харьковская команда вышла из отпуска

Игроки Металлиста 1925 прошли медосмотр

Фото: Металіст 1925

Новина українською

Футболисты "Металлиста 1925" начинают подготовку к новому сезону.

26 июня игроки посетили одну из киевских консультативно-диагностических поликлиник, где прошли медицинский осмотр накануне старта летних сборов.

"По итогам медосмотра все игроки здоровы, все в хорошем настроении и готовы к началу тренировочного процесса. В частности, те футболисты, которые имели повреждения в конце прошлого сезона, они уже также полностью восстановились и готовы приступать к тренировкам", - рассказал глава медицинской службы "Металлиста 1925" Юрий Кривенко.

Уже сегодня, 27 июня команда начнет подготовку к новому сезону по предварительно согласованному плану.

Исключение составляют Бека Вачиберадзе, который присоединится к команде позже и Игор Ногейру, который уже сейчас преодолевает путь из Бразилии в Украину.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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Комментарии (1)
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oleg.m.3972 (Харьков)
27.06.2023 в 13:41
С чего вдруг этот Металлист вдруг стал 1925 года ? Число 1925 в названии к этому году не имеет никакого отношения.
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