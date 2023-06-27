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Полесье официально объявило о трансфере экс-хавбека Александрии
21-летний игрок подписал контракт на 4 года
Фото: ФК Полісся
"Полесье" на своем официальном сайте объявило о подписании контракта с 21-летним полузащитником Эмилем Мустафаевым.
Игрок заключил соглашение с житомирским клубом сроком на 4 года.
Совсем недавно Мустафаев покинул ряды "Александрии", воспитанником которой и является. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. В его активе также 3 матча за сборную Азербайджана U-21.
Ранее в СМИ была информация, что Эмилем интересовались киевское "Динамо", ведущие команды Азербайджана и один клуб из Бельгии.
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