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Булеца: Хочется закрепиться в Динамо, регулярно играть за команду
Полузащитник - об ожиданиях от подготовительных сборов
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник Сергей Булеца, который в сезоне 2022/2023 выступал на правах аренды за "Зарю", вернулся в "Динамо" и начал подготовку к новому сезону в составе "бело-синих". В интервью клубным медиа хавбек рассказал о своих выступлениях за луганчан и ожиданиях от подготовительных сборов.
- Поздравляем с возвращением в "Динамо". С каким настроением приступили к работе, и какие ожидания от предстоящих сборов?
- Спасибо. Я только что пришел, очень рад вернуться в команду, ребята меня хорошо приняли. Сегодня первый день после отпуска, первые нагрузки, начали работу, работаем. Думаю, с каждым днем будем прибавлять.
- Коллектив для вас знакомый, как ребята отреагировали на ваше появление?
- Все спокойно, партнеры просто поздравили с возвращением. Я в процессе освоения.
- В каких физических кондициях вы вышли из отпуска? Первые тренировки даются легко или тяжело?
- Входить в рабочий график всегда тяжело. Во время отпуска я работал индивидуально: посещал тренажерный зал, бегал, но когда ты тренируешься один и с командой - это разные вещи.
- Прошлый сезон вы провели в аренде в луганской "Заре" и участвовали почти во всех матчах, будучи основным игроком. Расскажите, что вам дал в профессиональном плане этот период?
- Прежде всего, хочу сказать, что это был очень хороший сезон, ведь у нашей команды был очень высокий уровень. В этом заслуга и тренера, и команды, и коллектива в целом. Даже мелочи ощутимо помогают на футбольном поле.
- Отличаются ли к вам требования в "Заре" и "Динамо"?
- В процессе работы, уверен, я это почувствую. Знаю, что в "Динамо" требования всегда самые высокие.
- Уже знаете, на какой позиции будете играть у Мирчи Луческу?
- Я больше атакующий игрок. Но куда тренер поставит, там и готов играть и прислушиваться к его указаниям.
- У вас уже был разговор с главным тренером или исполняющим обязанности Александром Шовковским?
- Еще не было, думаю, он впереди.
- Вскоре начнется учебно-тренировочный сбор в Австрии, и три соперника уже известны. Чем больше спаррингов - тем лучше?
- Конечно, ведь в игре ты лучше развиваешься и набираешь физическую форму, чем в просто тренировочном процессе.
- Вы уже бывали в Австрии раньше?
- Кажется, еще не был, поэтому с нетерпением жду, чтобы поехать туда впервые.
- Какие личные цели ставите в новом сезоне?
- Конечно, хочется закрепиться в "Динамо", регулярно играть за команду. Я сам воспитанник динамовской академии, поэтому очень хотелось бы выступать в основном составе, - резюмировал Булеца.
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