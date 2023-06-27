Булеца: Хочется закрепиться в Динамо, регулярно играть за команду

Полузащитник Сергей Булеца, который в сезоне 2022/2023 выступал на правах аренды за "Зарю", вернулся в "Динамо" и начал подготовку к новому сезону в составе "бело-синих". В интервью клубным медиа хавбек рассказал о своих выступлениях за луганчан и ожиданиях от подготовительных сборов.

- Поздравляем с возвращением в "Динамо". С каким настроением приступили к работе, и какие ожидания от предстоящих сборов?

- Спасибо. Я только что пришел, очень рад вернуться в команду, ребята меня хорошо приняли. Сегодня первый день после отпуска, первые нагрузки, начали работу, работаем. Думаю, с каждым днем будем прибавлять.

- Коллектив для вас знакомый, как ребята отреагировали на ваше появление?

- Все спокойно, партнеры просто поздравили с возвращением. Я в процессе освоения.

- В каких физических кондициях вы вышли из отпуска? Первые тренировки даются легко или тяжело?

- Входить в рабочий график всегда тяжело. Во время отпуска я работал индивидуально: посещал тренажерный зал, бегал, но когда ты тренируешься один и с командой - это разные вещи.

- Прошлый сезон вы провели в аренде в луганской "Заре" и участвовали почти во всех матчах, будучи основным игроком. Расскажите, что вам дал в профессиональном плане этот период?

- Прежде всего, хочу сказать, что это был очень хороший сезон, ведь у нашей команды был очень высокий уровень. В этом заслуга и тренера, и команды, и коллектива в целом. Даже мелочи ощутимо помогают на футбольном поле.

- Отличаются ли к вам требования в "Заре" и "Динамо"?

- В процессе работы, уверен, я это почувствую. Знаю, что в "Динамо" требования всегда самые высокие.

- Уже знаете, на какой позиции будете играть у Мирчи Луческу?

- Я больше атакующий игрок. Но куда тренер поставит, там и готов играть и прислушиваться к его указаниям.

- У вас уже был разговор с главным тренером или исполняющим обязанности Александром Шовковским?

- Еще не было, думаю, он впереди.

- Вскоре начнется учебно-тренировочный сбор в Австрии, и три соперника уже известны. Чем больше спаррингов - тем лучше?

- Конечно, ведь в игре ты лучше развиваешься и набираешь физическую форму, чем в просто тренировочном процессе.

- Вы уже бывали в Австрии раньше?

- Кажется, еще не был, поэтому с нетерпением жду, чтобы поехать туда впервые.

- Какие личные цели ставите в новом сезоне?

- Конечно, хочется закрепиться в "Динамо", регулярно играть за команду. Я сам воспитанник динамовской академии, поэтому очень хотелось бы выступать в основном составе, - резюмировал Булеца.