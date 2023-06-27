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Колос в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги
Ковалевцы обыграли "Ниву" Бузовая
Фото: ФК Колос
В понедельник, 26 июня "Колос" провел первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Ярослава Вишняка был представитель Первой лиги "Нива" (Бузовая).
Игра завершилась минимальной победой ковалевцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте поединка забил Антон Салабай, который вернулся с аренды вышгородского "Диназа" и летние сборы проводит вместе с "Колосом".
Всего ковалевская команда запланировала 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.
Контрольный матч, 26 июня
"Колос" - "Нива" (Бузовая) 1:0
Голы: Салабай, 4.
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