Колос в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги

В понедельник, 26 июня "Колос" провел первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Ярослава Вишняка был представитель Первой лиги "Нива" (Бузовая).

Игра завершилась минимальной победой ковалевцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте поединка забил Антон Салабай, который вернулся с аренды вышгородского "Диназа" и летние сборы проводит вместе с "Колосом".

Всего ковалевская команда запланировала 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.

Контрольный матч, 26 июня

"Колос" - "Нива" (Бузовая) 1:0

Голы: Салабай, 4.