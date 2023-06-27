  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги

Премьер-лига
(3 голосов)

Ковалевцы обыграли "Ниву" Бузовая

Колос в контрольном матче обыграл клуб Первой лиги

Фото: ФК Колос

Новина українською

В понедельник, 26 июня "Колос" провел первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником подопечных Ярослава Вишняка был представитель Первой лиги "Нива" (Бузовая).

Игра завершилась минимальной победой ковалевцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте поединка забил Антон Салабай, который вернулся с аренды вышгородского "Диназа" и летние сборы проводит вместе с "Колосом".

Всего ковалевская команда запланировала 8 спаррингов на учебно-тренировочных сборах.

Контрольный матч, 26 июня

"Колос" - "Нива" (Бузовая) 1:0

Голы: Салабай, 4.

Читайте такжеПатрик ван Леувен признан лучшим тренером УПЛ сезона 2022/23

По теме
yellow-arrow
Перед дебютом в УПЛ. ЛНЗ попрощался с рядом игроков
yellow-arrow
Назван ещё один кандидат на должность главного тренера Зари
yellow-arrow
Булеца: Хочется закрепиться в Динамо, регулярно играть за команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) Нива (Бузовая)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
koloskovalivka

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде