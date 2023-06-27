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Назван ещё один кандидат на должность главного тренера Зари
Итальянский специалист
Фото: Szabó Miklós
Круг специалистов на должность главного тренера "Зари" постепенно увеличивается. Как сообщает Tuttomercatoweb, новым наставником луганской команды может стать 38-летний Джованни Костантино.
По информации источника, стороны уже ведут переговоры, однако они усложняются из-за полномасштабной войны в Украине. Луганский клуб твердо нацелен на выход в групповую стадию Лиги Европы.
Костантино в данный момент безработный. Последним его местом работы был клуб "Казарано" из итальянской Серии D, который он покинул в феврале нынешнего года. Ранее итальянец также тренировал венгерский МТК и был ассистентом главного тренера в сборной Венгрии и клубах "Дунайска Стреда" и "Гонвед".
Ранее кандидатами на пост главного тренера назывались Александр Бабич и серб Ненад Лалатович. Как известно, СМИ давно сообщают, что нынешний коуч луганчан Патрик Ван Леувен возглавит "Шахтер".
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