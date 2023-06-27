Официально: Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении в клуб бывшего капитана Андрея Ярмоленко.

Контракт с игроком подписан на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее была информация, что вингер станет самым высокооплачиваемым футболистом киевлян.

Андрей в детстве учился в академии "Десны", а в "Динамо" перешел в 2007-м в возрасте 17 лет. С 2008 года выступал в первой команде. За "Динамо" Андрей в общей сложности отыграл 340 матчей, в которых забил 137 голов. В частности, в рамках УПЛ на его счету 99 результативных ударов в 227 матчах. Он трижды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал национальный Кубок. В сезоне 2016/17 становился лучшим бомбардиром УПЛ.

В 2017-м за 25 миллионов евро был продан в дортмундскую "Боруссию". Проведя всего один сезон в Германии, Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" за 20 миллионов евро. В Лондоне Андрей много времени пропускал из-за травм, но в общей сложности принял участие в 86 поединках, в которых забил 13 голов.

Прошлый сезон 33-летний Ярмоленко отыграл за "Аль-Айн" из ОАЭ, который тренировал Сергей Ребров (33 матча, 12 голов).

Ярмоленко остается капитаном сборной Украины. Он отыграл 114 матчей за сине-желтых и забил 45 голов.

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Интересно, что в опросе в телеграмм-канале UA-Футбол большинство подписчиков положительно оценили возвращение Андрея в "Динамо" (54%), считая, что игрок добавит команде опыта и мастерства. 23% респондентов проголосовали за вариант, что нужно подождать, чтобы оценить этот переход, а 14% считают, что этот трансфер бесполезен, поскольку закрывает молодым игрокам путь в первую команду.