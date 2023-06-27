"В ожидании легенды". Динамо продолжает намекать на возвращение Ярмоленко

Пресс-служба "Динамо" опубликовала в социальных сетях очередное видео с Андреем Ярмоленко. Киевляне продолжают намекать о возвращении в команду капитана сборной Украины.

"В ожидании легенды..", - гласит подпись под видео.

Ранее в СМИ была информация, что 33-летний Ярмоленко уже согласовал двухлетний контракт с "бело-синими". Зарплата вингера составит один миллион долларов в год. После окончания игровой карьеры украинец должен получить должность спортивного директора клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей выступал за "Аль-Айн", в составе которого провел 33 матча, забил забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Цвета киевского "Динамо" он защищал с 2007 по 2017 год.

Ранее вингер также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".