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"В ожидании легенды". Динамо продолжает намекать на возвращение Ярмоленко

Премьер-лига
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"Бело-синие" опубликовал ролик

"В ожидании легенды". Динамо продолжает намекать на возвращение Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Динамо" опубликовала в социальных сетях очередное видео с Андреем Ярмоленко. Киевляне продолжают намекать о возвращении в команду капитана сборной Украины.

"В ожидании легенды..", - гласит подпись под видео.

Ранее в СМИ была информация, что 33-летний Ярмоленко уже согласовал двухлетний контракт с "бело-синими". Зарплата вингера составит один миллион долларов в год. После окончания игровой карьеры украинец должен получить должность спортивного директора клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей выступал за "Аль-Айн", в составе которого провел 33 матча, забил забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Цвета киевского "Динамо" он защищал с 2007 по 2017 год.

Ранее вингер также играл за дортмундскую "Боруссию" и лондонский "Вест Хэм Юнайтед".

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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