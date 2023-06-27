Вторая группа игроков Динамо прошла медосмотр

Во вторник, 27 июня, вторая группа игроков "Динамо" прошла плановое медобследование в столичной клинике "Добробут"

На традиционное медицинское обследование приехали Валентин Моргун, Денис Игнатенко, Кристиан Биловар, Навин Малыш, Антон Царенко и Александр Яцык. Вчера в клинику прибыли 13 футболистов.

Остальные динамовцы, которые в июне играли за свои национальные сборные, пройдут медосмотр позже.

Напомним, накануне команда начала подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку на клубной базе. А с понедельника подготовка продолжится в Австрии, куда команда отправится на тренировочный сбор.