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Калитвинцев озвучил имена соперников Полесья на летнем сборе в Австрии
Житомиряне уже провели первый спарринг
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесье" Юрий Калитвинцев поделился последними новостями из лагеря команды. Житомиряне готовятся в городе Штегерсбах в Австрии.
"Летний сбор - это фундамент не на весь сезон, а на полгода, даже чуть меньше. Зимой мы готовимся к возобновлению чемпионата, который продлится столько же, как и этот период. Отличие зимних и летних сборов - только во времени проведения сборов. Могут быть определенные различия по селекции, которая может быть больше летом. Главное это - время. Если зимой у нас было три с половиной месяца, то здесь - всего месяц.
Поэтому, конечно, подготовку мы не будем растягивать, но и не будем форсировать. Мы не впервые проводим сборы, знаем, что делать. Будут определенные коррективы из-за погоды, но эти коррективы позволят нам выполнить все, что мы запланировали.
Для футболистов всегда лучше играть, но тем не менее мы ни к одной игре мы не будем готовиться. Мы готовимся к чемпионату и эти игры мы рассматриваем, как этап подготовки к чемпионату. Но игра - это всегда лучший тест. Можно бегать, можно прыгать, что мы и делаем, можно плавать, можно подниматься в горы, но лучший тест - это игра. Это будут непростые игры. Кроме уровня соперника, ребята будут под большими нагрузками. Именно поэтому мы и рассматриваем эти игры, как подготовку.
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25 июня мы сыграли с румынской командой "Сепси ОСК" (0:1) высшей лиги Румынии, они заняли 6 место и завоевали Кубок Румынии. Далее у нас запланирована игра 30 июня с командой Первой лиги "Капфенберг", 8 июля матч с премьерлиговым венским "Рапидом", 12 июля перволиговый "Хартберг", 15 июля у нас запланирован матч с лидером Первой лиги "Грацер АК".
И на этом у нас заканчиваются игры здесь. По приезду в Житомир мы планируем сыграть еще одну игру до начала чемпионата. Дата будет зависеть от того, когда мы стартуем - 29 или 30 числа. Проведем встречу за неделю до этого, чтобы выйти на недельный цикл. Это то, что касается игр", - сказал Калитвинцев.
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