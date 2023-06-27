Калитвинцев озвучил имена соперников Полесья на летнем сборе в Австрии

Главный тренер "Полесье" Юрий Калитвинцев поделился последними новостями из лагеря команды. Житомиряне готовятся в городе Штегерсбах в Австрии.

"Летний сбор - это фундамент не на весь сезон, а на полгода, даже чуть меньше. Зимой мы готовимся к возобновлению чемпионата, который продлится столько же, как и этот период. Отличие зимних и летних сборов - только во времени проведения сборов. Могут быть определенные различия по селекции, которая может быть больше летом. Главное это - время. Если зимой у нас было три с половиной месяца, то здесь - всего месяц.

Поэтому, конечно, подготовку мы не будем растягивать, но и не будем форсировать. Мы не впервые проводим сборы, знаем, что делать. Будут определенные коррективы из-за погоды, но эти коррективы позволят нам выполнить все, что мы запланировали.

Для футболистов всегда лучше играть, но тем не менее мы ни к одной игре мы не будем готовиться. Мы готовимся к чемпионату и эти игры мы рассматриваем, как этап подготовки к чемпионату. Но игра - это всегда лучший тест. Можно бегать, можно прыгать, что мы и делаем, можно плавать, можно подниматься в горы, но лучший тест - это игра. Это будут непростые игры. Кроме уровня соперника, ребята будут под большими нагрузками. Именно поэтому мы и рассматриваем эти игры, как подготовку.