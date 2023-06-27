Суркис: Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Виталия Буяльского.

"Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за рубежом. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока ее нет, Буяльский остается игроком "Динамо" и едет на сборы.

У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок", - отметил владелец киевлян.