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Суркис: Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет
Полузащитник "Динамо" имеет желание поиграть за рубежом
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Виталия Буяльского.
"Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за рубежом. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока ее нет, Буяльский остается игроком "Динамо" и едет на сборы.
У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок", - отметил владелец киевлян.
В сезоне-2022/23 Буяльский провел 39 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 30-летнего игрока с клубом действителен до 30 июня 2025 года.
Ранее СМИ писали, что Виталий отказался от сокращения зарплаты.
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