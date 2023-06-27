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Суркис: Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Полузащитник "Динамо" имеет желание поиграть за рубежом

Суркис: Пообещал Буяльскому, что не буду удерживать. Но предложений нет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника команды Виталия Буяльского.

"Не ставил Виталию никаких ультиматумов. Он порядочный парень. Откровенно поделился со мной и с главным тренером желанием поиграть за рубежом. Пообещал ему, что не буду удерживать, если клуб получит хорошее предложение. Но пока ее нет, Буяльский остается игроком "Динамо" и едет на сборы.

У нас есть понимание, что это очень влиятельный для команды игрок", - отметил владелец киевлян.

В сезоне-2022/23 Буяльский провел 39 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал десять результативных передач. Контракт 30-летнего игрока с клубом действителен до 30 июня 2025 года.

Ранее СМИ писали, что Виталий отказался от сокращения зарплаты.

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В статье: Игорь Суркис Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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