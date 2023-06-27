Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай подписал первого летнего новичка
Воспитанник школы столичного "Динамо"
Фото: ФК Минай
"Минай" на своем официальном сайте объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал центральный нападающий Иван Демиденко, которому 11 июня исполнилось 20 лет.
Контракт с юным форвардом рассчитан до конца сезона-2025/26. Новичок закарпатской команды будет играть под 11-м номером.
Предыдущий клуб Демиденко - представитель греческой Суперлиги - "Астерас". Также воспитанник школы столичного "Динамо" играл в составах юношеских команд "Днепра-1" и "Олимпика". Дебют Демиденко в УПЛ состоится именно в составе минайцев.
Популярное сейчас
- Суркис: Договорились с Бесединым, что он получит статус свободного агента
- Уничтожено около 90 единиц техники за сутки. Генштаб о потерях россиян по состоянию на 27 июня
- Динамо ждет Ярмоленко, Локомотив во Второй лиге, усиление Барсы. Главные новости за 26 июня
- СМИ назвали зарплату Ярмоленко в Динамо – она такая же, как у Луческу
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО