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Минай подписал первого летнего новичка

Премьер-лига
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Воспитанник школы столичного "Динамо"

Минай подписал первого летнего новичка

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" на своем официальном сайте объявил о подписании первого летнего новичка. Им стал центральный нападающий Иван Демиденко, которому 11 июня исполнилось 20 лет.

Контракт с юным форвардом рассчитан до конца сезона-2025/26. Новичок закарпатской команды будет играть под 11-м номером.

Предыдущий клуб Демиденко - представитель греческой Суперлиги - "Астерас". Также воспитанник школы столичного "Динамо" играл в составах юношеских команд "Днепра-1" и "Олимпика". Дебют Демиденко в УПЛ состоится именно в составе минайцев.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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