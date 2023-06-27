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Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе

Премьер-лига
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После небольшого отпуска ровенская команда начнет подготовку к сезону-2023/24

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе

фото - НК "Верес" Рівне

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня команда соберется в Ровно, где ей будет представлен новый главный тренер – Сергей Лавриненко.

Тем временем стало известно, кто станет его ассистентами в "Вересе". Как сообщил корреспонденту UA-Футбол рулевой ровенской команды, в тренерском штабе ему будут помогать в работе три специалиста.

"Моими ассистентами будут Сергей Таран, работавший со мной в "Ингульце" и "Звезде", Вадим Заяц, имеющий большой опыт работы в должности тренера и президента футбольного клуба "Буковина", а тренером вратарей будет Юрий Шевчук, в последнее время работавший в ФК "Рух".

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