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Монзуль – лучший арбитр УПЛ прошлого сезона
Для нее это третья победа в данной номинации
СК Днепр-1
Украинская Премьер-лига подвела итоги за лучшего рефери сезона-2022/23. Ею стала Екатерина Монзуль, сообщает пресс-служба организации.
За Монзуль проголосовали представители семи клубов, пять из которых поставили ее на первое место. Вторым стал Виталий Романов, а третье-четвертое место разделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык. Пятый - Александр Шандор.
В прошлом сезоне на счету Монзуль 16 игр. Аналогичное количество матчей провел и Романов.
Для Екатерины Монзуль это уже третья победа в данной номинации. Ранее ее признавали лучшей в сезонах 2019/20 и 2020/21. Ранее стал известен лучший тренер сезона в УПЛ.
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