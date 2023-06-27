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Монзуль – лучший арбитр УПЛ прошлого сезона

Премьер-лига
(1 голосов)

Для нее это третья победа в данной номинации

Монзуль – лучший арбитр УПЛ прошлого сезона

СК Днепр-1

Новина українською

Украинская Премьер-лига подвела итоги за лучшего рефери сезона-2022/23. Ею стала Екатерина Монзуль, сообщает пресс-служба организации.

За Монзуль проголосовали представители семи клубов, пять из которых поставили ее на первое место. Вторым стал Виталий Романов, а третье-четвертое место разделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык. Пятый - Александр Шандор.

В прошлом сезоне на счету Монзуль 16 игр. Аналогичное количество матчей провел и Романов.

Для Екатерины Монзуль это уже третья победа в данной номинации. Ранее ее признавали лучшей в сезонах 2019/20 и 2020/21. Ранее стал известен лучший тренер сезона в УПЛ.

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В статье: УПЛ Катерина Монзуль арбитр Екатерина Монзуль
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (5)
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Консул (Звягель )
27.06.2023 в 17:11
Завжди засуджувала Динамо.
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0
0
Skalpod (Київ)
27.06.2023 в 16:33
Звичайно кращий, Павелка прийшла в суд на поруки брати. Як тут не стати кращим арбітром.
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0
-1
fanatSD (донецк)
27.06.2023 в 16:40
суркиса на помойку
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0
-1
Skalpod (Київ)
27.06.2023 в 16:46
До чого тут Суркіс? Хоча нічого дивного, ти ж кріт, що в тебе ще в голові може бути.
+1
0
Vantala (Kharkiv)
27.06.2023 в 16:07
А де ж її хейтери? Удавилися жовчю і мовчать? :)
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+1
0

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