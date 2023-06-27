Монзуль – лучший арбитр УПЛ прошлого сезона

Украинская Премьер-лига подвела итоги за лучшего рефери сезона-2022/23. Ею стала Екатерина Монзуль, сообщает пресс-служба организации.

За Монзуль проголосовали представители семи клубов, пять из которых поставили ее на первое место. Вторым стал Виталий Романов, а третье-четвертое место разделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык. Пятый - Александр Шандор.

В прошлом сезоне на счету Монзуль 16 игр. Аналогичное количество матчей провел и Романов.

Для Екатерины Монзуль это уже третья победа в данной номинации. Ранее ее признавали лучшей в сезонах 2019/20 и 2020/21. Ранее стал известен лучший тренер сезона в УПЛ.