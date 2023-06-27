"Ну шо синку, пора додому"? Динамо показало, как Суркис договривался с Ярмоленко. ВИДЕО

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о возвращении в клуб бывшего капитана Андрея Ярмоленко .

Контракт с игроком подписан на два года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Ранее была информация, что вингер станет самым высокооплачиваемым футболистом киевлян.

Киевляне не только объявили о подписании игрока на сайте, но и скреативили видео в соцсетях.

В ролике поучаствовал президент "Динамо" Игорь Суркис и сам Ярмоленко, между которыми, по сценарию, прошел видеозвонок такого плана.

"Ну шо синку, пора додому?" - спрашивает Суркис.

Как события развивались дальше, смотрите сами.