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Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность. ВИДЕО

Премьер-лига
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Главный трансфер лета для Луческу

Ярмоленко вернулся в Динамо. Русофобия, база, легендарность. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо! Что ждать от главного перехода УПЛ этим летом: сможет ли он вернуть команду Мирчи Луческу на первое место в Чемпонате Украины, что трансфер означает для украинского футбола и почему это ЛЕ-ГЕН-ДАР-НО? Разбираемся в этом видео.

00:00 Чем подсрачник Ракицкому похож на возвращение Ярмолы?
00:38 Ярмоленко + Динамо = РЕСПЕКТ
01:35 Легендарность Ярмоленко для Украины
02:43 Русофобия в сборной и БАЗА от Ярмоленко
05:00 Завершение = секс
05:53 Потянет ли Ярмоленко Динамо?
07:38 Что не так с переходом?
09:09 Результаты: чем поможет Ярмоленко? Позитив для всех?

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
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