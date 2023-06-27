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Суркис: Луческу был одним из инициаторов возвращения Ярмоленко, он хотел его подписать еще зимой
Игорь Суркис - о возвращении Андрея Ярмоленко
Фото: fcdynamo.com
Президент "
"Прежде всего, хочу отметить, что мы руководствовались спортивной составляющей данного трансфера. В прошлом сезоне команде не хватало качества игры и опыта в атаке, а Андрей, безусловно, футболист очень высокого уровня с огромным опытом выступлений в разных турнирах.Читайте также"Ну шо синку, пора додому"? Динамо показало, как Суркис договривался с Ярмоленко. ВИДЕО
Ярмоленко отлично знает, как все устроено в нашем клубе, ему не понадобится время на адаптацию. Мы надеемся, что опыт и уровень игры Андрея помогут "Динамо" сделать шаг вперед, и команда выступит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу был одним из инициаторов возвращения Андрея домой и хотел, чтобы этот трансфер был осуществлен еще прошлой зимой. По независимым от нас обстоятельствам, подписание договора с Ярмоленко пришлось отложить до лета. Уверен, что с Андреем мы достигли бы гораздо большего во второй части прошлого сезона.
Но теперь все в наших руках тренерский штаб получил одного из лучших украинских футболистов, которые своей игрой и опытом могут помочь вывести команду на новый качественный уровень.
Также не будем забывать, что у "Динамо" много молодых талантливых игроков, которые смогут быстрее прогрессировать, когда рядом с ними будет тренироваться и играть такой мастер. Это также было одним из факторов возвращения Андрея в Киев.
От себя лично хочу поблагодарить Ярмоленко за то, что он возвращается в родную страну при таких обстоятельствах. Это сильное решение сильного игрока в непростые для нас все времена.
Спасибо ВСУ за возможность проводить чемпионат Украины, благодарю всех, кто помогает нашей стране в этой страшной войне. Уверен, что Украина победит на фронте, а наш футбол сможет прогрессировать и развиваться", - сказал Суркис.
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