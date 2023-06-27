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Ярмоленко – Суркису: Вместе мы вернем чемпионство в Киев

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Игрок поблагодарил президента Динамо за доверие

Ярмоленко – Суркису: Вместе мы вернем чемпионство в Киев

Новина українською

Андрей Ярмоленко в разговоре с Игоре Суркисом поблагодарил президента "Динамо" за содействие в возвращении в команду.

"Спасибо за доверие. Очень приятно. Хочу, во-первых, поблагодарить вас, потому что без вас этого перехода не случилось бы.

Также хочу поблагодарить всех болельщиков "Динамо". За те годы, пока меня не было (6 лет), я всегда получал ту поддержку, которая очень нужна футболисту. Из-за этой поддержки я всегда чувствовал, что "Динамо" - это моя родная команда.

Конечно, я также хочу поблагодарить наших военных, потому что без них вообще бы не было украинского футбола.

Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Для такого клуба, как "Динамо", второе место не существует. Так что я уверен, что вместе мы победим и вернем чемпионство в Киев", - сказал Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко подписал с "Динамо" контракт на два года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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kukarekin (Одесса)
27.06.2023 в 20:51
Его ждет то же что и коноплянку в шахтере, то есть закат. Троица самовлюбленных игроков: ярмола, коноплянка и кормилец, больше понтов, чем игры в последние 5 лет.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
27.06.2023 в 20:32
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
27.06.2023 в 19:14
Джулай правильно каже:Який же він бовдур!
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.06.2023 в 19:26
Джулай це казав про вас, певне? Тоді, ок.
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+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.06.2023 в 19:07
Разом з ким ти повернеш чемпіонство? З шепєлєвими, сидорчуками, караваєвими...? Спочатку подивись на літні трансфери, якщо такі взагалі будуть.
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+4
-1

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