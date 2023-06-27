Ярмоленко – Суркису: Вместе мы вернем чемпионство в Киев

Андрей Ярмоленко в разговоре с Игоре Суркисом поблагодарил президента "Динамо" за содействие в возвращении в команду.

"Спасибо за доверие. Очень приятно. Хочу, во-первых, поблагодарить вас, потому что без вас этого перехода не случилось бы.

Также хочу поблагодарить всех болельщиков "Динамо". За те годы, пока меня не было (6 лет), я всегда получал ту поддержку, которая очень нужна футболисту. Из-за этой поддержки я всегда чувствовал, что "Динамо" - это моя родная команда.

Конечно, я также хочу поблагодарить наших военных, потому что без них вообще бы не было украинского футбола.

Я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи. Для такого клуба, как "Динамо", второе место не существует. Так что я уверен, что вместе мы победим и вернем чемпионство в Киев", - сказал Ярмоленко.