  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис в разговоре с Ярмоленко заявил, что после окончания карьеры Андрей станет спортивным диретором Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис в разговоре с Ярмоленко заявил, что после окончания карьеры Андрей станет спортивным диретором Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Интересное развитие событий

Суркис в разговоре с Ярмоленко заявил, что после окончания карьеры Андрей станет спортивным диретором Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в разговоре с Андреем Ярмоленко поздравил игрока с возвращением в киевский клуб.

"Мы тебя очень ждем, рассчитываем на тебя. Большие перспективы у тебя в этом клубе.

Мы с тобой договорились, что после окончания карьеры ты возглавишь серьезный департамент в клубе – спортивный директор.

Я очень надеюсь на тебя. Ты – очень умный человек", - сказал Суркис.

Напомним, что Ярмоленко подписал с "Динамо" контракт на два года.

По теме
yellow-arrow
Караваев договорился о новом контракте с Динамо
yellow-arrow
Вишняк: Полесье ведет себя на рынке агрессивно, могут себе позволить подписывать игроков
yellow-arrow
Супряга перенес операцию и пропустит еще 3-4 месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
27.06.2023 в 20:48
А кто сейчас спортдир?
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.06.2023 в 20:25
Динамівські серцяяя...призводять до кінця ...))
Ответить
+1
-1
miha (Нежин)
27.06.2023 в 19:20
Він вже диретор, який любить дідівщину. Мабуть це основний напрямок і в майбутньому.
Ответить
+1
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.06.2023 в 19:28
Ну чого ви так "розпереживались", навпаки, радійте, що в шахтьорє все клас.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде