Суркис в разговоре с Ярмоленко заявил, что после окончания карьеры Андрей станет спортивным диретором Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис в разговоре с Андреем Ярмоленко поздравил игрока с возвращением в киевский клуб .

"Мы тебя очень ждем, рассчитываем на тебя. Большие перспективы у тебя в этом клубе.

Мы с тобой договорились, что после окончания карьеры ты возглавишь серьезный департамент в клубе – спортивный директор.

Я очень надеюсь на тебя. Ты – очень умный человек", - сказал Суркис.