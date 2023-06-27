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Суркис в разговоре с Ярмоленко заявил, что после окончания карьеры Андрей станет спортивным диретором Динамо
Интересное развитие событий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Динамо" Игорь Суркис в разговоре с Андреем Ярмоленко поздравил игрока с
"Мы тебя очень ждем, рассчитываем на тебя. Большие перспективы у тебя в этом клубе.
Мы с тобой договорились, что после окончания карьеры ты возглавишь серьезный департамент в клубе – спортивный директор.
Я очень надеюсь на тебя. Ты – очень умный человек", - сказал Суркис.
Напомним, что Ярмоленко подписал с "Динамо" контракт на два года.
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