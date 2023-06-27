Караваев договорился о новом контракте с Динамо

Универсал " Динамо " Александр Караваев продлит отношения с клубом.

Как сообщает "ТаТоТаке", игрок принял новое предложение от руководства "Динамо" и в ближайшее время подпишет контракт.

Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два года.

Ранее была информация, что клуб готов предложить игроку новый контракт, но с понижением зарплаты. Также футболистом интересовалось "Полесье".

Напомним, что в сезоне 2022/23 защитник провел за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.