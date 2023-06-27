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Караваев договорился о новом контракте с Динамо
Александр остается в киевском клубе
Фото: Luka Stanzl/ Pixsell and Jurica Galoić/Pixsell
Универсал "
Как сообщает "ТаТоТаке", игрок принял новое предложение от руководства "Динамо" и в ближайшее время подпишет контракт.
Отмечается, что новое соглашение будет рассчитано на два года.
Ранее была информация, что клуб готов предложить игроку новый контракт, но с понижением зарплаты. Также футболистом интересовалось "Полесье".
Напомним, что в сезоне 2022/23 защитник провел за "Динамо" 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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