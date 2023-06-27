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Шахтер предложил 3 млн евро за грузинского защитника Црвены Звезды, - СМИ
Сербский клуб думает
фото из свободных источников
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Как отмечает источник, донецкий клуб предложил за 21-летнего грузина 3 миллиона евро.
Руководство сербского клуба раздумывает над этим предложением, поскольку в случае продажи у команды останется только один левый защитник - Милан Родич.
Сербы купили игрока год назад у "Динамо" Батуми за 200 тысяч евро. Отмечается, что трансферная стоимость игрока выросла после успешных выступлений в составе сборной Грузии.
Сейчас Азаров в составе молодежной сборной Грузии играет на молодежном Евро-2023. Также "Црвена Звезда" рассчитывает, что в случае успешных выступлений на турнире цена на игрока может вырости.
Отметим, что в 29 матчах прошлого сезона за сербскую команду Иракли сделал 4 ассиста.
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