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Шахтер предложил 3 млн евро за грузинского защитника Црвены Звезды, - СМИ

Премьер-лига
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Сербский клуб думает

Шахтер предложил 3 млн евро за грузинского защитника Црвены Звезды, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" проявляет интерес к 21-летнему грузинскому левому защитнику "Црвены Звезды" Иракли Азарови, сообщает Mozzart Sport, который может сыграть и выше, на позиции флангового хавбека.

Как отмечает источник, донецкий клуб предложил за 21-летнего грузина 3 миллиона евро.

Руководство сербского клуба раздумывает над этим предложением, поскольку в случае продажи у команды останется только один левый защитник - Милан Родич.

Сербы купили игрока год назад у "Динамо" Батуми за 200 тысяч евро. Отмечается, что трансферная стоимость игрока выросла после успешных выступлений в составе сборной Грузии.

Сейчас Азаров в составе молодежной сборной Грузии играет на молодежном Евро-2023. Также "Црвена Звезда" рассчитывает, что в случае успешных выступлений на турнире цена на игрока может вырости.

Отметим, что в 29 матчах прошлого сезона за сербскую команду Иракли сделал 4 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
Mozzart Sport

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