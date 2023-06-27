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Президент Зари определился с новым главным тренером для команды
И это будет иностранец
фото - butasport.rs
45-летний сербский специалист Ненад Лалатович будет назначен главным тренером "
Источник отмечает, что президент луганчан определился с тренером, который заменит Патрика ван Леувена на тренерском мостике.
Лалатович придет в клуб со своим штабом из трех помощников. Один из них – Младен Бартулович, который уже работает в команде.
Сам тренер присоединится к "Заре" на сборах в Польше.
Лалатович, будучи игроком, выступал за донецкий "Шахтер" с 2003 по 2005 годы. Став тренером, работал со многими сербскими и боснийскими клубами, в частности, с "Црвеной Звездой". Белградский гранд он возглавлял в сезоне 2014/15 и финишировал вторым после "Партизана". Единственным выигранным трофеем в качестве тренера является Кубок Сербии с "Войводиной" в 2020-м.
Его последним местом работы был клуб "Младость", который он принял в марте и не смог спасти от вылета.
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