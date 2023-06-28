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Хавбек Динамо: Главная цель на сезон - завоевать чемпионство
Александр Яцык надеется на чемпионский титул в новом сезоне
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Александр Яцык подводил планового медобследования рассказал о том, как он провел непродолжительный отпуск.
- Как провел эти три недели отпуска?
- Отдыхал в кругу семьи в Киеве. На самом деле время прошло очень быстро. Нам прописали план беговой работы для поддержания физической формы, программу для тренажерного зала, а также стретчинг.
- Где выполнял беговую работу?
- Преимущественно бегал на стадионе неподалеку от моего дома. Иногда приезжал на клубную базу.
- Смотрел матчи сборных - национальной, молодежной?
- Да, конечно. Особенно понравился матч с Северной Македонией, в котором ребята отыгрались с 0:2 и вырвали победу.
- Тебе уже известен план подготовки к новому сезону?
- Да, знаю, что в понедельник мы отправляемся на сбор в Австрию. Пока это единственное, что я знаю.
- Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?
- Главная наша цель - завоевать чемпионство, - сказал Яцык.
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