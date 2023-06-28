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Хавбек Динамо: Главная цель на сезон - завоевать чемпионство

Премьер-лига
(2 голосов)

Александр Яцык надеется на чемпионский титул в новом сезоне

Хавбек Динамо: Главная цель на сезон - завоевать чемпионство

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Яцык подводил планового медобследования рассказал о том, как он провел непродолжительный отпуск.

- Как провел эти три недели отпуска?

- Отдыхал в кругу семьи в Киеве. На самом деле время прошло очень быстро. Нам прописали план беговой работы для поддержания физической формы, программу для тренажерного зала, а также стретчинг.

- Где выполнял беговую работу?

- Преимущественно бегал на стадионе неподалеку от моего дома. Иногда приезжал на клубную базу.

- Смотрел матчи сборных - национальной, молодежной?

- Да, конечно. Особенно понравился матч с Северной Македонией, в котором ребята отыгрались с 0:2 и вырвали победу.

- Тебе уже известен план подготовки к новому сезону?

- Да, знаю, что в понедельник мы отправляемся на сбор в Австрию. Пока это единственное, что я знаю.

- Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

- Главная наша цель - завоевать чемпионство, - сказал Яцык.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Яцык
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Источник:
fcdynamo.com

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