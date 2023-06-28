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Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом

Премьер-лига
(2 голосов)

Заработанные средства будут направлены на помощь ВСУ, и пострадавшим от войны украинцам

Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

"Шахтер" проведет благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне. Об это пишет Футбол 24.

Соперником "оранжево-черных" станет "Тоттенхэм". Матч состоится 6 августа на домашнем стадионе "шпор".

По информации источника, для проведения матча "Шахтер" уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.

Отмечается, что дончане планируют направить заработанные от проведения матча средства на помощь ВСУ, а также на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от войны с Россией.

Напомним, 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) война с россией
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Источник:
Футбол 24

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