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Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом
Заработанные средства будут направлены на помощь ВСУ, и пострадавшим от войны украинцам
Фото: ФК Шахтар
"Шахтер" проведет благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне. Об это пишет Футбол 24.
Соперником "оранжево-черных" станет "Тоттенхэм". Матч состоится 6 августа на домашнем стадионе "шпор".
По информации источника, для проведения матча "Шахтер" уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.
Отмечается, что дончане планируют направить заработанные от проведения матча средства на помощь ВСУ, а также на гуманитарную поддержку украинцев, пострадавших от войны с Россией.
Напомним, 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.
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