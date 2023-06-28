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Верес назвал всех соперников на летних сборах
Ровенчане запланировали два сбора
Фото: НК Верес
"Верес" проведет два тренировочных сбора в рамках подготовки к старту нового сезона УПЛ.
Первый из них стартует завтра, 29 июня, когда команда начнет необходимую после отпуска процедуру медосмотра. Также в рамках первого сбора запланирован один спарринг - 8-го июля против "Металлиста 1925".
В рамках второго тренировочного сбора запланированы три контрольных поединка. 14-го июля "Верес" сыграет с перволиговой тернопольской "Нивой". Эта игра пройдет в Ровно.
17-го июля ровенчане во Львове встретятся с перволиговыми "Карпатами", а 19-го - с "Кривбассом".
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