Верес назвал всех соперников на летних сборах

"Верес" проведет два тренировочных сбора в рамках подготовки к старту нового сезона УПЛ.

Первый из них стартует завтра, 29 июня, когда команда начнет необходимую после отпуска процедуру медосмотра. Также в рамках первого сбора запланирован один спарринг - 8-го июля против "Металлиста 1925".

В рамках второго тренировочного сбора запланированы три контрольных поединка. 14-го июля "Верес" сыграет с перволиговой тернопольской "Нивой". Эта игра пройдет в Ровно.

17-го июля ровенчане во Львове встретятся с перволиговыми "Карпатами", а 19-го - с "Кривбассом".