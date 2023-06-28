Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Металлиста может перейти в Минай
Сергей Панасенко может продолжить карьеру в другом клубе
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Полузащитник "Металлиста" Сергей Панасенко может сменить клубную прописку.
Хавбек попал в сферу интересов "Миная", сообщает Sport Arena. По информации источника, ужгородский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста.
В минувшем сезоне Панасенко отыграл 25 матчей за "Металлист", в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В харьковский клуб он перешел летом прошлого года из "Вереса", за который отыграл два с половиной года.
Напомним, "Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.
Популярное сейчас
- Ингулец объявил о подписании трех новичков
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО
- "Это был фол". Нещерет рассказал об отмененном голе Испании в ворота Украины
- Олег Федорчук о поступке Ваната на Евро: Помните Балотелли? Это имеет тревожную тенденцию
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО