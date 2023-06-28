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Полузащитник Металлиста может перейти в Минай

Премьер-лига
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Сергей Панасенко может продолжить карьеру в другом клубе

Полузащитник Металлиста может перейти в Минай

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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Полузащитник "Металлиста" Сергей Панасенко может сменить клубную прописку.

Хавбек попал в сферу интересов "Миная", сообщает Sport Arena. По информации источника, ужгородский клуб рассматривает возможность подписания 31-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Панасенко отыграл 25 матчей за "Металлист", в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В харьковский клуб он перешел летом прошлого года из "Вереса", за который отыграл два с половиной года.

Напомним, "Металлист" по итогам сезона 2022/23 не смог удержаться в УПЛ. Команда закончила на 15-м месте с 22-а баллами. Следующий сезон харьковчане начнут в Первой лиге.

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В статье: Сергей Панасенко ФК Минай Металлист (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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