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СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо

Премьер-лига
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В Австрию поедет 32 исполнителя

СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сформировал список игроков для первого сбора, который стартует 3 июля. По информации ТаТоТаке, в Австрию должны поехать.

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.

Защитники: Биловар, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцык.

Нападающие: Ванат, Рамирес.

Отмечатется, что игроки молодежной сборной получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня закончит выступление на молодежном Евро-2023 U-21.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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