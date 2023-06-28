СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сформировал список игроков для первого сбора, который стартует 3 июля. По информации ТаТоТаке, в Австрию должны поехать.

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.

Защитники: Биловар, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцык.

Нападающие: Ванат, Рамирес.

Отмечатется, что игроки молодежной сборной получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня закончит выступление на молодежном Евро-2023 U-21.