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СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
В Австрию поедет 32 исполнителя
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сформировал список игроков для первого сбора, который стартует 3 июля. По информации ТаТоТаке, в Австрию должны поехать.
Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет.
Защитники: Биловар, Боль, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Караваев, Попов, Сирота, Тымчик.
Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Булеца, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Леднев, Малыш, Перрис, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко, Яцык.
Нападающие: Ванат, Рамирес.
Отмечатется, что игроки молодежной сборной получат примерно 10-дневный отпуск после того, как команда Руслана Ротаня закончит выступление на молодежном Евро-2023 U-21.
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