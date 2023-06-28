Шахтер и Тоттенхэм подтвердили проведение благотворительного матча

" Шахтер " и "Тоттенхэм" официально подтвердили, что команды сыграют благотворительный матч, который состоится 6 августа на стадионе лондонской команды.

Во время игры будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны россии против Украины. "Тоттенхэм" также внесет финансовый вклад и дополнительные пожертвования.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер":

– Для нас очень важно повышать осведомленность людей во всем мире о войне в Украине, о борьбе, которую ведет украинский народ. Также наша задача – делать все возможное, чтобы помогать в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются сейчас украинцы. Поэтому мы рады сыграть с "Тоттенхэмом" в Лондоне, чтобы поддержать эту миссию. Надеемся, наш благотворительный матч привлечет внимание и соберет на трибунах много болельщиков, в том числе украинцев, вынужденно выехавших в Великобританию, спасаясь от войны. Для нас это прекрасная возможность сыграть с одним из сильнейших английских клубов и собрать средства для поддержки Украины и нашего народа.

Анге Постекоглу, главный тренер ФК "Тоттенхэм":