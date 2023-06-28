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Шахтер и Тоттенхэм подтвердили проведение благотворительного матча

Премьер-лига
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Матч состоится 6 августа в Лондоне

Шахтер и Тоттенхэм подтвердили проведение благотворительного матча

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" и "Тоттенхэм" официально подтвердили, что команды сыграют благотворительный матч, который состоится 6 августа на стадионе лондонской команды.

Во время игры будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны россии против Украины. "Тоттенхэм" также внесет финансовый вклад и дополнительные пожертвования.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК "Шахтер":

– Для нас очень важно повышать осведомленность людей во всем мире о войне в Украине, о борьбе, которую ведет украинский народ. Также наша задача – делать все возможное, чтобы помогать в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются сейчас украинцы. Поэтому мы рады сыграть с "Тоттенхэмом" в Лондоне, чтобы поддержать эту миссию. Надеемся, наш благотворительный матч привлечет внимание и соберет на трибунах много болельщиков, в том числе украинцев, вынужденно выехавших в Великобританию, спасаясь от войны. Для нас это прекрасная возможность сыграть с одним из сильнейших английских клубов и собрать средства для поддержки Украины и нашего народа.

Анге Постекоглу, главный тренер ФК "Тоттенхэм":

– "Шахтер" – это команда, которая стабильно добивается успеха и даст нам идеальную проверку в преддверии нового сезона. Однако, как мы все знаем, этот матч является чем-то гораздо большим, чем футбол. Это возможность для клуба и наших болельщиков объединиться, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с народом Украины в очень тяжелые времена. Это обещает быть особым событием и для меня, поскольку я впервые буду выступать перед нашими домашними трибунами, и для мира, чтобы снова увидеть, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей в поддержку добрых дел.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) война с россией
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Источник:
ФК Шахтар

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