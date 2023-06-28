Геннадий Пасич: По сравнению с Вересом финансовые условия в ЛНЗ лучше

Хавбек "Вереса" Геннадий Пасич рассказал, почему он решил покинуть ровненский клуб и трудоустроится в "ЛНЗ".

- Если откровенно, то я был застигнут врасплох. У меня было еще долговременное соглашение с "Вересом", к тому же, ушел в отпуск в хорошем настроении, ведь удалось, хотя и с мучениями, удержаться в УПЛ. Однако несколько дней назад мне позвонил новый главный тренер Сергей Лавриненко и сообщил, что, скорее всего, я продолжу карьеру в другой команде – "ЛНЗ".

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- Значит, этот переход возник спонтанно?

- Я не знаю всех деталей. Видимо, руководство ФК "ЛНЗ" обратилось к своим ровенским коллегам с предложением купить меня и когда договоренности были достигнуты, тогда и мне позвонил Лавриненко, а уже потом я контактировал с руководителем черкащан Александром Ковпаком, который уточнил, когда мне надо присоединиться к команде.

- И когда Вы собираетесь это сделать?

- Завтра, тогда и подпишу контракт: мне предложили узаконить отношения на два года с пролонгацией еще на сезон.

- А как насчет финансовых условий?

- По сравнению с "Вересом" они лучше.

- Но ведь при желании Вы могли отказаться от этого перехода, все же, были на виду в "Вересе", пользовались уважением у болельщиков?

- Чужого места, действительно, я в Ровно не занимал, всегда выкладывался по максимуму. Что касается перехода, то на мое решение дать согласие, повлияли два обстоятельства: появилась возможность больше зарабатывать и то, что из Черкасс значительно ближе к Каменскому, где проживают мои родители. Смогу с ними чаще встречаться.

- За "ЛНЗ" в прошлом сезоне выступало несколько твоих бывших одноклубников по "Вересу", с ними консультировались на счет своего перехода?

- Нет, кстати, как мне известно, из моих бывших одноклубников в "ЛНЗ" остался только Шестаков, а с Солдатом и Полюляхом уже распрощались. Поэтому с Шестаковым поговорим о жизни-бытии уже во время встречи.

- В "Вересе" Вы начинали на позиции левого полузащитника, но в прошлом сезоне руководитель Юрий Вирт часто использовал Вас на правом и левом флангах защиты. Получается, Вы – универсальный солдат?

- Это было решение тренера, он мне доверял, а я был готов на все, чтобы помочь "Вересу". Хотя для меня, как говорится, родная позиция – левый фланг полузащиты. Надеюсь, что Александр Ковпак именно там и будет меня использовать. По моей информации, в "ЛНЗ" – амбициозные планы и постараюсь быть полезным черкащанам. Потому что в прошлом сезоне в Ровно убедился, что борьба за выживание – неприятная штука.