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Интер рассматривает Трубина в качестве замены Онане, который может уйти в МЮ

Премьер-лига
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Итальянцы давно присматриваются к киперу Шахтера

Интер рассматривает Трубина в качестве замены Онане, который может уйти в МЮ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Миланский "Интер" проявляет интерес к голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб рассматривает 21-летнего украинца на случай того, что основной вратарь команды Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что итальянский клуб давно следит за Трубиным и впечатления от его игры вполне положительные. Если Онана действительно покинет клуб, то Трубину могут доверить место в воротах.

Кроме Трубина миланский клуб рассматривает кандидатуры Яна Зоммера, Кейлора Наваса и Уго Льориса.

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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