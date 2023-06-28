Интер рассматривает Трубина в качестве замены Онане, который может уйти в МЮ

Миланский "Интер" проявляет интерес к голкиперу " Шахтера " Анатолию Трубину, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб рассматривает 21-летнего украинца на случай того, что основной вратарь команды Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что итальянский клуб давно следит за Трубиным и впечатления от его игры вполне положительные. Если Онана действительно покинет клуб, то Трубину могут доверить место в воротах.

Кроме Трубина миланский клуб рассматривает кандидатуры Яна Зоммера, Кейлора Наваса и Уго Льориса.

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.