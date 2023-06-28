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Интер рассматривает Трубина в качестве замены Онане, который может уйти в МЮ
Итальянцы давно присматриваются к киперу Шахтера
Фото: ФК Шахтер Донецк
Миланский "Интер" проявляет интерес к голкиперу "
Итальянский клуб рассматривает 21-летнего украинца на случай того, что основной вратарь команды Андре Онана перейдет в "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что итальянский клуб давно следит за Трубиным и впечатления от его игры вполне положительные. Если Онана действительно покинет клуб, то Трубину могут доверить место в воротах.
Кроме Трубина миланский клуб рассматривает кандидатуры Яна Зоммера, Кейлора Наваса и Уго Льориса.
Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.
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