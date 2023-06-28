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Цыганык заявляет, что все опытные игроки остаются в Динамо
Хотят выиграть чемпионство
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Все опытные игроки "
Также источник подтвердил, что Александр Караваев продлил контракт с клубом на два года.
При этом Цыганык пишет, что по его информации, зарплата Ярмоленко меньше, чем об этом писалось (порядка 1 млн евро в год). Хотя там могут быть бонусы за победу в чемпионате и выход в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.
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