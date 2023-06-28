Цыганык заявляет, что все опытные игроки остаются в Динамо

Все опытные игроки " Динамо " остаются в команде на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык. Они готовы бороться за титул УПЛ.

Также источник подтвердил, что Александр Караваев продлил контракт с клубом на два года.

При этом Цыганык пишет, что по его информации, зарплата Ярмоленко меньше, чем об этом писалось (порядка 1 млн евро в год). Хотя там могут быть бонусы за победу в чемпионате и выход в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.