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Цыганык заявляет, что все опытные игроки остаются в Динамо

Премьер-лига
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Хотят выиграть чемпионство

Цыганык заявляет, что все опытные игроки остаются в Динамо

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Все опытные игроки "Динамо" остаются в команде на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Игорь Цыганык. Они готовы бороться за титул УПЛ.

Также источник подтвердил, что Александр Караваев продлил контракт с клубом на два года.

При этом Цыганык пишет, что по его информации, зарплата Ярмоленко меньше, чем об этом писалось (порядка 1 млн евро в год). Хотя там могут быть бонусы за победу в чемпионате и выход в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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