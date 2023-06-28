  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 в своем первом спарринге разгромил аматоров Пуканыча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 в своем первом спарринге разгромил аматоров Пуканыча

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 разгромил Севлюш

Днепр-1 в своем первом спарринге разгромил аматоров Пуканыча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" провел свой первых спарринг на сборе в Закарпатье. Первым соперником спортклубовцев в летнее межсезонье 2023 стал один из аматорских клубов Закарпатья – "Севлюш" из Виноградова, играющим тренером команды является известный украинский футболист 40-летний Адриан Пуканыч.

У днепрян в старте вышел смешанный состав: к опытным игрокам защиты и опорной зоне присоединилась молодежь. В перерыве в составе днепрян молодежь сменили игроки основы.

В итоге спортклубовцы довели дело до уверенной победы в первом спарринге со счетом 5:0.

"Днепр-1" – "Севлюш" (Виноградов) 5:0

Голы: Когут (33), Бабенко (61), Пурита (73), Бланко (80), Гуцуляк (86)

"Днепр-1": 12. Кинарейкин (Мысак,46, Крапивцов,61), 26. Каплиенко (8.Горбунов,46), 5. Сарапий (кап), 3. Адамюк, 42. Пасич (44.Пурита), 18. Бабенко, 25. Когут (31. Хан,83), 31. Хан (34.Танчик,46), 11. Гаджиев (23.Бланко,46), 24. Жданов (9.Гуцуляк,46), 10.Кивинда (11.Гаджиев,62)

По теме
yellow-arrow
Шовковский: Возвращение Ярмоленко? Мы можем говорить о чем угодно, но покажет только время
yellow-arrow
TMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина
yellow-arrow
Цыганык заявляет, что все опытные игроки остаются в Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Дніпро-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде