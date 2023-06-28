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Днепр-1 в своем первом спарринге разгромил аматоров Пуканыча
Днепр-1 разгромил Севлюш
scdnipro1.com.ua
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У днепрян в старте вышел смешанный состав: к опытным игрокам защиты и опорной зоне присоединилась молодежь. В перерыве в составе днепрян молодежь сменили игроки основы.
В итоге спортклубовцы довели дело до уверенной победы в первом спарринге со счетом 5:0.
"Днепр-1" – "Севлюш" (Виноградов) 5:0
Голы: Когут (33), Бабенко (61), Пурита (73), Бланко (80), Гуцуляк (86)
"Днепр-1": 12. Кинарейкин (Мысак,46, Крапивцов,61), 26. Каплиенко (8.Горбунов,46), 5. Сарапий (кап), 3. Адамюк, 42. Пасич (44.Пурита), 18. Бабенко, 25. Когут (31. Хан,83), 31. Хан (34.Танчик,46), 11. Гаджиев (23.Бланко,46), 24. Жданов (9.Гуцуляк,46), 10.Кивинда (11.Гаджиев,62)
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