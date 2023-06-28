Днепр-1 в своем первом спарринге разгромил аматоров Пуканыча

" Днепр-1 " провел свой первых спарринг на сборе в Закарпатье. Первым соперником спортклубовцев в летнее межсезонье 2023 стал один из аматорских клубов Закарпатья – "Севлюш" из Виноградова, играющим тренером команды является известный украинский футболист 40-летний Адриан Пуканыч.

У днепрян в старте вышел смешанный состав: к опытным игрокам защиты и опорной зоне присоединилась молодежь. В перерыве в составе днепрян молодежь сменили игроки основы.

В итоге спортклубовцы довели дело до уверенной победы в первом спарринге со счетом 5:0.

"Днепр-1" – "Севлюш" (Виноградов) 5:0

Голы: Когут (33), Бабенко (61), Пурита (73), Бланко (80), Гуцуляк (86)

"Днепр-1": 12. Кинарейкин (Мысак,46, Крапивцов,61), 26. Каплиенко (8.Горбунов,46), 5. Сарапий (кап), 3. Адамюк, 42. Пасич (44.Пурита), 18. Бабенко, 25. Когут (31. Хан,83), 31. Хан (34.Танчик,46), 11. Гаджиев (23.Бланко,46), 24. Жданов (9.Гуцуляк,46), 10.Кивинда (11.Гаджиев,62)