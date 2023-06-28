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Металлист 1925 продлил контракт с одним из лидеров команды
Ростислав Русин остается в Харькове
metalist1925.com
Один из лидеров "
Новое соглашение рассчитано на два года - до 30 июня 2025 года.
Напомним, что Ростислав стал игроком "Металлиста 1925" в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.
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Источник:Металлист 1925
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