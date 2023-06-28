Металлист 1925 продлил контракт с одним из лидеров команды

Один из лидеров " Металлиста 1925 ", хавбек Ростислав Русин продлил контракт с харьковским клубом.

Новое соглашение рассчитано на два года - до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Ростислав стал игроком "Металлиста 1925" в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.