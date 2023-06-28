  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 продлил контракт с одним из лидеров команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 продлил контракт с одним из лидеров команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Ростислав Русин остается в Харькове

Металлист 1925 продлил контракт с одним из лидеров команды

metalist1925.com

Новина українською

Один из лидеров "Металлиста 1925", хавбек Ростислав Русин продлил контракт с харьковским клубом.

Новое соглашение рассчитано на два года - до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Ростислав стал игроком "Металлиста 1925" в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Ротань хочет в Александрию вингера Шахтера и хавбека Днепра-1
yellow-arrow
Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Кривбасс в первом летнем спарринге обыграл Кремень
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Металлист 1925

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде