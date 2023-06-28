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TMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина

Премьер-лига
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В Италии подтверждают интерес миланского гранда к украинскому вратарю

TMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянское издание Tuttomercato дало некоторые подробности возможного трансфера голкипера "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина в миланский Интер.

Источник подтверждает интерес миланского клуба к игроку и сообщает, что "Интер" готов сделать предложение в размере 15-20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.

Напомним, что ранее была информация, что "Интер" рассматривает Трубина в качестве возможной замены кипера команды Андре Онане, который может уйти в "МЮ".

Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".

В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
Tuttomercato

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