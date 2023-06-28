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TMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина
В Италии подтверждают интерес миланского гранда к украинскому вратарю
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянское издание Tuttomercato дало некоторые подробности возможного трансфера голкипера "
Источник подтверждает интерес миланского клуба к игроку и сообщает, что "Интер" готов сделать предложение в размере 15-20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает украинского вратаря в 22 миллиона.
Напомним, что ранее была информация, что "Интер" рассматривает Трубина в качестве возможной замены кипера команды Андре Онане, который может уйти в "МЮ".
Напомним, контракт 21-летнего Трубина с "Шахтером" истекает летом 2024 года и ранее была информация , что Анатолий не горит желанием продлевать соглашение с "горняками".
В минувшем сезоне Трубин отыграл 38 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых пропустил 40 голов. 14 раз кипер сумел удержать ворота на замке.
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