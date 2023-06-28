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Шапаренко пообещал отдать свой 10-й номер в Динамо Ярмоленко

Премьер-лига
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Если Андрей, конечно же, попросит

Шапаренко пообещал отдать свой 10-й номер в Динамо Ярмоленко

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что готов отдать Андрею Ярмоленко 10-й номер.

– Ярмоленко возвращается в "Динамо". Какие у тебя воспоминания с периода, когда он выступал в составе киевского клуба?

– Меня тогда только начали привлекать к тренировкам первой команды. Я помню тренировки, когда Ярмоленко прощался с командой, когда он переходил в дортмундскую "Боруссию".

Сейчас он возвращается. Только теплые впечатления от Ярмолы. Мы ждем его. Это очень хорошее усиление для нас.

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– Общались по поводу номера? У него была десятка. Он ушел из "Динамо", а ты взял десятку.

– Об этом лучше у него спросить.

– Если он попросит, ты будешь готов отдать?

– С удовольствием отдам.

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В статье: Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
28.06.2023 в 23:00
Ну таке.... Я б краще просив Лєднєва віддати 70. Він хоть під ним і не грав, але я бачив виходив на тренування. Мені здається добре закінчити з тим номером з яким і починав.
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