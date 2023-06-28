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Шапаренко пообещал отдать свой 10-й номер в Динамо Ярмоленко
Если Андрей, конечно же, попросит
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Хавбек "
– Ярмоленко возвращается в "Динамо". Какие у тебя воспоминания с периода, когда он выступал в составе киевского клуба?
– Меня тогда только начали привлекать к тренировкам первой команды. Я помню тренировки, когда Ярмоленко прощался с командой, когда он переходил в дортмундскую "Боруссию".
Сейчас он возвращается. Только теплые впечатления от Ярмолы. Мы ждем его. Это очень хорошее усиление для нас.
– Общались по поводу номера? У него была десятка. Он ушел из "Динамо", а ты взял десятку.
– Об этом лучше у него спросить.
– Если он попросит, ты будешь готов отдать?
– С удовольствием отдам.
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