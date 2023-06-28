Кривбасс в первом летнем спарринге обыграл Кремень

Криворожский "Кривбасс" сыграл первый контрольный матч на летнем учебно-тренировочном сборе. Спарринг-партнером выступил представитель Первой лиги – "Кремень".

Криворожцы владели серьезным игровым преимуществом, создавали много моментов, но и "Кремень" время от времени выходил в опасные контратаки.

Интересно, что именно "Кремень" уже на 6-й минуте открыл счет в матче. Впрочем, затем "Кривбасс" успешно реализовал свое преимущество, забив три гола.

Также отметим, что в составе криворожцев сыграли в матче пара потенциальных новичков, которые находлятся на просмотре в команде.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Кремень" (Кременчуг) 3:1

Голы: Артём Пятибрат, 6 (0:1). Максим Задерака, 11 (1:1). Денис Устименко (Максим Лунев), 28 (2:1). Алексей Хобленко (Роман Дебелко), 67 (3:1).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (Богдан Хома, 46) – Андрей Понедельник (Дмитрий Семенов, 46), Владимир Виливальд (Вячеслав Рябов, 46), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 46), новичок (новичок, 46) – Дмитрий Хомченовский (к) (Захар Карпусь, 46), Клим Приходько (Владислав Семотюк, 46), Максим Лунев (Алексей Хобленко, 46), Никита Татарков (Тимур Кораблин, 46), Максим Задерака (Арсений Килевый, 46) Устименко (Роман Дебелко, 46).

Кремень (Кременчуг) (стартовый состав): Алексей Слуцкий, новичок, Даниил Сидоренко, Юрий Дудник, Артем Товкач, Орест Панчишин (к), Дмитрий Касимов, Андрей Савицкий, Артем Пятибрат, Андрей Глоба, Мирослав Трофимюк.

Запасные: Артем Голяк, Станислав Оксененко, Денис Курьяков, Дмитрий Сабеев, Алексей Жданович, Роман Толоха, Даниил Фальковский, Андрей Киреев, Яков Баринов, Симон Галоян.