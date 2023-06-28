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Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО

Премьер-лига
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Прошлый сезон кипер провел в аренде в Заре

Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО

dynamomania.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис тренируется с первой командой киевлян.

Об этом сообщает "Динамомания", прикрепив соответствующее фото.

Сегодня, 28 июня, на клубной базе у Вити-Литовского проходит открытая тренировка "Динамо", на который работал и Вячеслав Суркис

Напомним, что в прошлом сезоне Суркис на правах аренды играл за "Зарю" U-19.

Также отметим, что 17-летний Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.

Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Вячеслав Суркис
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Источник:
Динамомания

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