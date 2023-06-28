Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО

Голкипер " Динамо " Вячеслав Суркис тренируется с первой командой киевлян.

Об этом сообщает "Динамомания", прикрепив соответствующее фото.

Сегодня, 28 июня, на клубной базе у Вити-Литовского проходит открытая тренировка "Динамо", на который работал и Вячеслав Суркис

Напомним, что в прошлом сезоне Суркис на правах аренды играл за "Зарю" U-19.

Также отметим, что 17-летний Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.