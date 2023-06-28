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Вячеслав Суркис тренируется с первой командой Динамо. ФОТО
Прошлый сезон кипер провел в аренде в Заре
dynamomania.com
Голкипер "
Об этом сообщает "Динамомания", прикрепив соответствующее фото.
Сегодня, 28 июня, на клубной базе у Вити-Литовского проходит открытая тренировка "Динамо", на который работал и Вячеслав Суркис
Напомним, что в прошлом сезоне Суркис на правах аренды играл за "Зарю" U-19.
Также отметим, что 17-летний Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.
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Источник:Динамомания
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