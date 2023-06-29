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Динамо отдаст в аренду двух легионеров и ведет переговоры с Гармашем по новому контракту

Премьер-лига
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Рамадани и Лонвейк на сбор с Динамо не поедут

Динамо отдаст в аренду двух легионеров и ведет переговоры с Гармашем по новому контракту

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Два легионера "Динамо" – Решат Рамадани и Джастин Лонвейк не присоединятся к киевскому клубу на первом сборе в Австрии, сообщает "ТаТоТаке".

Руководство "Динамо" рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине во время военных действий.

Еще один игрок, пока не попавший в список Луческу - Денис Гармаш. Он ведет переговоры о возможном продлении контракта с клубом.

Напомним, что Рамадани присоединился к "Динамо" зимой, и за это время один раз вышел на замену – отыграл 8 минут.

Лонвейк пришел в "Динамо" в сентябре – сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Джастин Лонвейк Решат Рамадани
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Источник:
ТаТоТаке

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