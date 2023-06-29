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Динамо отдаст в аренду двух легионеров и ведет переговоры с Гармашем по новому контракту
Рамадани и Лонвейк на сбор с Динамо не поедут
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Два легионера "
Руководство "Динамо" рассматривает вариант аренды для обоих иностранцев из-за их психологической неготовности играть в Украине во время военных действий.
Еще один игрок, пока не попавший в список Луческу - Денис Гармаш. Он ведет переговоры о возможном продлении контракта с клубом.
Напомним, что Рамадани присоединился к "Динамо" зимой, и за это время один раз вышел на замену – отыграл 8 минут.
Лонвейк пришел в "Динамо" в сентябре – сыграл 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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