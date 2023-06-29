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Экс-защитник Львова будет играть за Оболонь

Премьер-лига
(2 голосов)

Летний новичок киевской команды

Экс-защитник Львова будет играть за Оболонь

Фото: Ярослав Зварич

Новина українською

"Оболонь" подписала защитника "Львова" Артема Вовкуна. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на агента Ярослава Зварыча.

В ближайшее время "пивовары" объявят о трансфере официально.

В минувшем сезоне 21-летний Вовкун сыграл в 20 матчах в УПЛ, не отличившись результативными действиями. Ранее защитник выступал за словацкий "Михаловце" и "Мункач".

"Оболонь" заняла второе место в Чемпионской группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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В статье: Оболонь (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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