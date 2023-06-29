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УПЛ определила лучшего голкипера сезона 2022/23
Награда досталась представителю "Шахтера"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
В УПЛ продолжают определять лучших по итогам кампании-2022/23. На этот раз стали известны результаты голосования за лучшего голкипера.
Победителем стал 21-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, сообщает пресс-служба организации. Футболист попал в 12-ти анкеты из 15-ти возможных ("горняки" за него голосовать не могли), в 10 - под №1. Трубин набрал 34 балла.
Вторым стал Александр Бандура ("Минай"), у которого 21 пункт. Далее следует Олег Мозиль из "Металлиста 1925" (8), Георгий Бущан из "Динамо" (6) и Александр Сапутин из "Зари" (6).
Трубин в прошлом сезоне провел 28 матчей в УПЛ, в которых пропустил 19 голов. Еще в 14 поединках он отстоял "на ноль". Ранее появилась информация, что миланский "Интер" заинтересован в подписании Трубина.
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