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Александрия вышла из отпуска: известно, кто будет руководить командой в отсутствие Ротаня

Премьер-лига
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Горожане запланировали два сбора

Александрия вышла из отпуска: известно, кто будет руководить командой в отсутствие Ротаня

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Футболисты "Александрии" вышли из отпуска. "Горожане" проведут два учебно-тренировочных сбора в рамках подготовки к новому сезону.

Первый продлится до 12 июля и пройдет в режиме ежедневных двухразовых тренировок. Также на это время запланировано 3 контрольных матча: с ФСК "Мариуполь" - 3 июля, с "Ворсклой" - 7 июля и "Горняком-Спорт" - 10 июля.

В отсутствие Руслана Ротаня команда будет тренироваться в Александрии под руководством его ассистента Владимира Езерского. Добавим, что в данный момент Ротань руководит молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21. Сине-желтые вышли в 1/4 финала турнира, где сыграют с Францией U-21.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Александрия" заняла шестое место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Александрия
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Источник:
ФК Олександрія

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