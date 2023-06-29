Александрия вышла из отпуска: известно, кто будет руководить командой в отсутствие Ротаня

Футболисты "Александрии" вышли из отпуска. "Горожане" проведут два учебно-тренировочных сбора в рамках подготовки к новому сезону.

Первый продлится до 12 июля и пройдет в режиме ежедневных двухразовых тренировок. Также на это время запланировано 3 контрольных матча: с ФСК "Мариуполь" - 3 июля, с "Ворсклой" - 7 июля и "Горняком-Спорт" - 10 июля.

В отсутствие Руслана Ротаня команда будет тренироваться в Александрии под руководством его ассистента Владимира Езерского. Добавим, что в данный момент Ротань руководит молодежной сборной Украины на Евро-2023 U-21. Сине-желтые вышли в 1/4 финала турнира, где сыграют с Францией U-21.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Александрия" заняла шестое место в турнирной таблице УПЛ.