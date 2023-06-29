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Кравченко: Полесье ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь
Защитник поделился впечатлениями от первых дней в команде
Фото: Полісся
Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился впечатлениями от первых дней в команде. Напомним, житомирский клуб арендовал футболиста у "Динамо" с правом выкупа.
- Представь, что ты сейчас общаешься с болельщиками "Полесья", как бы ты представился и что о себе рассказал бы в первую очередь?
- Даже не знаю, как правильно представиться. Хочу лишь сказать, что я - тот футболист, который будет отдавать всего себя на футбольном поле и играть за клуб до последнего.
- Какие у тебя первые впечатления от коллектива? От работы с тренером?
- Хорошие впечатления. Некоторых ребят я знаю, с некоторыми уже играл в других командах. С тренером мы хорошо пообщались, пока мне все очень нравится.
- Как тебе работа непосредственно на тренировках, потому что некоторые ребята хвалили именно работу с мячом. Что ты выделяешь в тренировках?
- Нужно понимать, что сейчас идут сборы. Здесь надо и с мячом поработать, и физическую работу выполнять. Все сейчас отрабатывается вместе и все очень неплохо.
- Кого ты знал из состава команды до перехода сюда? Возможно, ты с кем-то уже познакомился лучше и подружился?
- Больше всего, я думаю, я общался с Артемом Шабановым. Мы играли раньше вместе и общаемся в течение трех-пяти лет. В последней команде, в "Колосе", я играл с Сергеем Чоботенко, с ним тоже поддерживаю хорошую связь.
- Что раньше слышал о житомирском клубе и чем он тебя привлек, учитывая, что это пока лишь новичок УПЛ?
- Я общался с некоторыми ребятами из команды, раньше слышал слухи, что в этом клубе все очень солидно и своевременно. И клуб ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь.
- Какие личные цели ты хотел бы реализовать здесь?
- Личные? Я считаю, что в футболе личные цели отходят на второй план. Но если говорить сугубо обо мне, то я хотел бы больше играть, иметь достаточно игрового времени и прогрессировать.
- Житомирское "Полесье" очень громко заявило о себе в Первой лиге, как думаешь, каковы перспективы команды в будущем сезоне в элите украинского футбола?
- Я сейчас не очень хотел бы называть какие-то места, какие-то цели. Но я считаю, что все будет хорошо. Все зависит от нас и от тренерского штаба, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы был результат, - рассказал Кравченко.
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