Кравченко: Полесье ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь

Защитник "Полесья" Никита Кравченко поделился впечатлениями от первых дней в команде. Напомним, житомирский клуб арендовал футболиста у "Динамо" с правом выкупа.

- Представь, что ты сейчас общаешься с болельщиками "Полесья", как бы ты представился и что о себе рассказал бы в первую очередь?

- Даже не знаю, как правильно представиться. Хочу лишь сказать, что я - тот футболист, который будет отдавать всего себя на футбольном поле и играть за клуб до последнего.

- Какие у тебя первые впечатления от коллектива? От работы с тренером?

- Хорошие впечатления. Некоторых ребят я знаю, с некоторыми уже играл в других командах. С тренером мы хорошо пообщались, пока мне все очень нравится.

- Как тебе работа непосредственно на тренировках, потому что некоторые ребята хвалили именно работу с мячом. Что ты выделяешь в тренировках?

- Нужно понимать, что сейчас идут сборы. Здесь надо и с мячом поработать, и физическую работу выполнять. Все сейчас отрабатывается вместе и все очень неплохо.

- Кого ты знал из состава команды до перехода сюда? Возможно, ты с кем-то уже познакомился лучше и подружился?

- Больше всего, я думаю, я общался с Артемом Шабановым. Мы играли раньше вместе и общаемся в течение трех-пяти лет. В последней команде, в "Колосе", я играл с Сергеем Чоботенко, с ним тоже поддерживаю хорошую связь.

- Что раньше слышал о житомирском клубе и чем он тебя привлек, учитывая, что это пока лишь новичок УПЛ?

- Я общался с некоторыми ребятами из команды, раньше слышал слухи, что в этом клубе все очень солидно и своевременно. И клуб ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь.

- Какие личные цели ты хотел бы реализовать здесь?

- Личные? Я считаю, что в футболе личные цели отходят на второй план. Но если говорить сугубо обо мне, то я хотел бы больше играть, иметь достаточно игрового времени и прогрессировать.

- Житомирское "Полесье" очень громко заявило о себе в Первой лиге, как думаешь, каковы перспективы команды в будущем сезоне в элите украинского футбола?

- Я сейчас не очень хотел бы называть какие-то места, какие-то цели. Но я считаю, что все будет хорошо. Все зависит от нас и от тренерского штаба, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы был результат, - рассказал Кравченко.