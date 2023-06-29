  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина 
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина 

Премьер-лига
(1 голосов)

Синие хотят подписать конкурента Аррисабалаге

Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин находится в сфере интересов лондонского “Челси”.

Как рассказывает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем видеоблоге, “Челси” планирует начать следующий сезон с Кепой Аррисабалагой в качестве основного вратаря, но ищет ему “молодого, талантливого, но уже опытного кипера” для конкуренции. Под описание идеально подходит Анатолий Трубин, которым также интересуется миланский “Интер”.

Читайте такжеTMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина

Как добавляет Романо, “Челси” не готов тратить “большие деньги” на вратарей вроде Андре Онана из “Интера” или Мика Маньяна из “Милана”. Сколько “Челси” будет готов заплатить за Трубина, инсайдер не уточняет.

По теме
yellow-arrow
Кравченко: Полесье ставит большие задачи. Поэтому мне интересно быть здесь
yellow-arrow
Дебютант УПЛ официально объявил о подписании лидера Вереса
yellow-arrow
Александрия вышла из отпуска: известно, кто будет руководить командой в отсутствие Ротаня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Челси (Лондон) АПЛ Кепа Аррисабалага Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде