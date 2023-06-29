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Челси рассматривает вариант с трансфером Трубина
Синие хотят подписать конкурента Аррисабалаге
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин находится в сфере интересов лондонского “Челси”.
Как рассказывает известный инсайдер Фабрицио Романо в своем видеоблоге, “Челси” планирует начать следующий сезон с Кепой Аррисабалагой в качестве основного вратаря, но ищет ему “молодого, талантливого, но уже опытного кипера” для конкуренции. Под описание идеально подходит Анатолий Трубин, которым также интересуется миланский “Интер”.
Как добавляет Романо, “Челси” не готов тратить “большие деньги” на вратарей вроде Андре Онана из “Интера” или Мика Маньяна из “Милана”. Сколько “Челси” будет готов заплатить за Трубина, инсайдер не уточняет.
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