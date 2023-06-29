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Тренер Кривбасса: Кременю надо отдать должное - они пытались дать нам бой

Премьер-лига
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Тренер Кривбасса: Кременю надо отдать должное - они пытались дать нам бой

Фото: fckryvbas.com

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Тренер "Кривбасса" Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал домашнюю победу в первом контрольном матче летних сборов над "Кремнем" (3:1).

- Дмитрий Алексеевич, первый матч на сборах. Довольны ли действиями подопечных?

- Это был наш первый контрольный матч на сборах. Сыграли в смешанном составе. Предоставили возможность всем ребятам проявить себя. Сейчас с нами работают, в том числе, футболисты U-19. В принципе после хороших нагрузок в недельном цикле команда проявила себя сегодня неплохо. Показали хорошие скорости. Да, есть определенные моменты, ошибки, над которыми надо работать, но для этого и нужны сборы. Увидели, в каких моментах надо совершенствоваться. Игрой в принципе довольны.

- Как охарактеризуете игру соперника, который сейчас выступает в Первой лиге?

- "Кременю" надо отдать должное, ведь соперник пытался дать нам бой. У них была двойная мотивация, ведь всегда принципиально сыграть и показать себя против клуба выше классом - клуба УПЛ. Они хорошо оборонялись и выбегали в контратаки. После одной из них и открыли счет. В целом класс "Кривбасса", конечно, выше, поэтому мы сделали то, что и должны были - выиграли.

- Первый контрольный матч после тяжелой травмы сыграл Семенов. Подбодрили ли Дмитрия в раздевалке в перерыве перед выходом на поле?

- Конечно. Семенов очень много времени пропустил. Но после такого повреждения он сразу показал себя очень хорошо. Просто молодец. Такое впечатление, что у него и не было этого перерыва без футбола.

- Какие ближайшие планы "Кривбасса"?

- Первый сбор заканчиваем 1 июля. Команда получит два выходных. После чего 4 июля отправляемся на две недели на второй сбор в Закарпатье. Хорошо поработаем, сыграем контрольные матчи с хорошими соперниками. После чего вернемся в Кривой Рог и здесь уже выйдем на финишную прямую подготовки к новому сезону, - рассказал Кара-Мустафа.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Кремень (Кременчуг) Дмитрий Кара-Мустафа
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Источник:
fckryvbas.com

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