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"Нелегально не поеду". Лавриненко рассказал, что имел предложения из-за рубежа
Украинский тренер отказался покидать страну
Фото: ФК Інгулець / Автор невідомий
Главный тренер "Вереса" Сергей Лавриненко признался, что к нему проявляли интерес зарубежные клубы, однако он отказался от них.
"Были разговоры - Кыргызстан, Казахстан, даже Польша... Сразу спрашивал: "Как уехать легально?" - "Нужно думать" - "Думайте. Нелегально - не поеду".
Звали ли меня в ЛНЗ? Ноль контактов с клубом – все на уровне слухов. Вроде имя мое там фигурировало, но слышал фамилии и посерьезнее.
Как появился вариант с "Вересом"? Позвонили и сказали, что, возможно, рассмотрят кандидатом. Второй звонок: "Скорее всего, будет Остап Маркевич, но при случае – можем познакомиться. Я читал лекции в Киеве – позвонили, я подъехал на кофе с руководителями клуба, а в итоге три часа разговаривали о футболе. 99% игроков я знал – характеристики видел, поделился видением как изменить команду... Через день-два поступила информация, что от услуг Остапа отказались и серьезно рассматривают мою кандидатуру.
Личные условия главным не были. Вопрос № 1 – сможет ли клуб приглашать игроков уровня турнирных целей. А это – место в десятке. Нам, чтобы там быть, надо подвинуть условно "Черноморец". А еще не пустить вперед "Полесье", "ЛНЗ" и "Оболонь". А у нас сейчас чуть больше десяти игроков в составе", - сказал Лавриненко в комментарии ТаТоТаке.
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