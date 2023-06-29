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Еще одна пара братьев может появиться в Вересе
Виктор Близниченко находится на просмотре в Ровно
ФК Ингулец
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Если Виктор, ранее защищавший цвета "Ингульца", удачно пройдет просмотр, то в "Вересе" может появиться еще одна пара братьев, ведь несколько дней назад были пролонгированы контракты с Владиславом и Станиславом Шараями.
Также в тренировочном лагере "Вереса", который начал подготовку к новому сезону, находятся еще три бывших игрока "Ингульца": Александр Кучеренко, Андрей Кухарук и Максим Mарусич.
Напомним, что в июне главным тренером "Вереса" стал Сергей Лавриненко, ранее возглавлявший именно "Ингулец".
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