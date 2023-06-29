  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще одна пара братьев может появиться в Вересе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще одна пара братьев может появиться в Вересе

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор Близниченко находится на просмотре в Ровно

Еще одна пара братьев может появиться в Вересе

ФК Ингулец

Новина українською

"Верес" просматривает опорного полузащитника Виктора Близниченко – это младший брат Андрея Близниченко, хорошо зарекомендовавшего себя в Ровно прошлой весной.

Если Виктор, ранее защищавший цвета "Ингульца", удачно пройдет просмотр, то в "Вересе" может появиться еще одна пара братьев, ведь несколько дней назад были пролонгированы контракты с Владиславом и Станиславом Шараями.

Также в тренировочном лагере "Вереса", который начал подготовку к новому сезону, находятся еще три бывших игрока "Ингульца": Александр Кучеренко, Андрей Кухарук и Максим Mарусич.

Напомним, что в июне главным тренером "Вереса" стал Сергей Лавриненко, ранее возглавлявший именно "Ингулец".

По теме
yellow-arrow
Журналист: Деньги от ЛНЗ за Геннадия Пасича поступили Вересу неофициально
yellow-arrow
Динамо назвало имя четвертого соперника на австрийском сборе
yellow-arrow
Денисов: Мы должны понимать, на каких условиях Полесье должно передать телеправа УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде