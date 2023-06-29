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Кривбасс, Верес и Полесье пока не передали права на трансляции УПЛ. Якобы ждут предложений от Setanta Sports
Кто будет показывать УПЛ в новом сезоне пока что совершенно не ясно
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
В четверг, 28 июня, завершилась линия дедлайна, когда клубы должны были подписать договоры о добровольной передаче телеправ
Это должны были сделать 13 клубов, кроме "Динамо", "Днепра-1" и "Зари", отказавшихся от создания телепула.
Тем не менее, как сообщает KDK, из 13 участников этой коалиции всего 10 клубов дали свое документальное согласие. "Кривбасс", "Верес" и "Полесье" пока отказываются это делать. По версии источника, эти клубы ожидают предложения от Setanta Sports.
Напомним, что в прошлом сезоне, несмотря на решение УПЛ о создании единого пула и победе Setanta Sports на тендере "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух" и "Металлист" отказались выполнять это решение. Их домашние матчи транслировались на ресурсах 1+1 Media.
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