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Кривбасс, Верес и Полесье пока не передали права на трансляции УПЛ. Якобы ждут предложений от Setanta Sports

Премьер-лига
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Кто будет показывать УПЛ в новом сезоне пока что совершенно не ясно

Кривбасс, Верес и Полесье пока не передали права на трансляции УПЛ. Якобы ждут предложений от Setanta Sports

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

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В четверг, 28 июня, завершилась линия дедлайна, когда клубы должны были подписать договоры о добровольной передаче телеправ УПЛ, чтобы создать телепул.

Это должны были сделать 13 клубов, кроме "Динамо", "Днепра-1" и "Зари", отказавшихся от создания телепула.

Тем не менее, как сообщает KDK, из 13 участников этой коалиции всего 10 клубов дали свое документальное согласие. "Кривбасс", "Верес" и "Полесье" пока отказываются это делать. По версии источника, эти клубы ожидают предложения от Setanta Sports.

Напомним, что в прошлом сезоне, несмотря на решение УПЛ о создании единого пула и победе Setanta Sports на тендере "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух" и "Металлист" отказались выполнять это решение. Их домашние матчи транслировались на ресурсах 1+1 Media.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) телепул
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Источник:
KDK

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