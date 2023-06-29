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Динамо назвало имя четвертого соперника на австрийском сборе

Премьер-лига
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Им стал кипрский Арис

Динамо назвало имя четвертого соперника на австрийском сборе

fcdynamo.com

Новина українською

Стал известен еще один спарринг-партнер "Динамо" на летнем сборе, который пройдет в Австрии.

16 июля "бело-синие" сыграют с кипрским "Арисом" из Лимассола. Эта игра состоится в австрийском городе Леобен.

Теперь список спарринг-партнеров в контрольных матчах киевлян выглядит так:

5 июля. "Динамо" Бухарест (Румыния)

8 июля. "Вольфсбергер" (Австрия)

12 июля. "Янг Бойз" (Швейцария)

16 июля. "Арис" (Кипр)

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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