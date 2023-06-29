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Динамо назвало имя четвертого соперника на австрийском сборе
Им стал кипрский Арис
fcdynamo.com
Стал известен еще один спарринг-партнер "
16 июля "бело-синие" сыграют с кипрским "Арисом" из Лимассола. Эта игра состоится в австрийском городе Леобен.
Теперь список спарринг-партнеров в контрольных матчах киевлян выглядит так:
5 июля. "Динамо" Бухарест (Румыния)
8 июля. "Вольфсбергер" (Австрия)
12 июля. "Янг Бойз" (Швейцария)
16 июля. "Арис" (Кипр)
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Источник:ФК Динамо
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