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Дебелко: Мы с Хобленко прекрасно понимаем друг друга. Рад, что он вернулся в Кривбасс

Премьер-лига
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Когда-то пара розрывала еще в Первой лиге

Дебелко: Мы с Хобленко прекрасно понимаем друг друга. Рад, что он вернулся в Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Роман Дебелко рассказал о победе в первом контрольном матче летних сборов над "Кременем" (3:1).

– Роман, сегодня ты не забил, зато ассистировал. Как тебе матч?

– Получился хороший спарринг. Играли против хорошей команды. Да, у них много молодежи, но, что нравится, что они не боятся играть в футбол; пытаются действовать комбинационно. Главное, что все футболисты получили необходимую нагрузку. А выигравшие здорово и поможет психологически в дальнейшем. Хорошо, что начало собрание с победы.

- Насчет возвращения Хобленко. Все помнят ваш классный дуэт еще со времен Первой лиги.

– Да, мы прекрасно понимаем друг друга. Помню матч Первой лиги именно против "Кременя": тогда он мне ассистировал, а я забивал. Сегодня, видите ли, наоборот. Очень рад, что он вернулся в "Кривбасс".

- Какие ожидания от двухнедельного сбора в Закарпатье?

- Прежде всего, необходимо хорошо подготовиться к сезону. Выполним всю работу, которую планируют тренеры. Ожидаю хорошего собрания. Будет непросто, но мы готовы к работе.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко Роман Дебелко
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Источник:
ФК Кривбас

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