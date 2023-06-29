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Дебелко: Мы с Хобленко прекрасно понимаем друг друга. Рад, что он вернулся в Кривбасс
Когда-то пара розрывала еще в Первой лиге
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "
– Роман, сегодня ты не забил, зато ассистировал. Как тебе матч?
– Получился хороший спарринг. Играли против хорошей команды. Да, у них много молодежи, но, что нравится, что они не боятся играть в футбол; пытаются действовать комбинационно. Главное, что все футболисты получили необходимую нагрузку. А выигравшие здорово и поможет психологически в дальнейшем. Хорошо, что начало собрание с победы.
- Насчет возвращения Хобленко. Все помнят ваш классный дуэт еще со времен Первой лиги.
– Да, мы прекрасно понимаем друг друга. Помню матч Первой лиги именно против "Кременя": тогда он мне ассистировал, а я забивал. Сегодня, видите ли, наоборот. Очень рад, что он вернулся в "Кривбасс".
- Какие ожидания от двухнедельного сбора в Закарпатье?
- Прежде всего, необходимо хорошо подготовиться к сезону. Выполним всю работу, которую планируют тренеры. Ожидаю хорошего собрания. Будет непросто, но мы готовы к работе.
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