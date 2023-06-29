Журналист: Деньги от ЛНЗ за Геннадия Пасича поступили Вересу неофициально

То есть получилось следующее. ЛНЗ предлагает за Пасича (по неофициальной информации) хорошую сумму, но "Верес" отказывается от нее и разрывает контракт – чтобы Пасич покинул ровенский клуб бесплатно. Дичь, правда? Нет, это украинский футбол.
По моей информации, за Пасича таки были заплачены деньги – просто они поступили "Вересу" неофициально. Нормальная схема, чтобы уйти от налогов и остальной фигни. И да, это было сделано одним из вроде бы самых здоровых клубов УПЛ.
Слова Пасича это подтверждают. Стороны не согласовали официальную версию происшествия:
"Я был застигнут врасплох. Тренер "Верес" позвонил – сказал, что я перехожу в ЛНЗ. Руководство ЛНЗ обратилось в "Верес" с предложением купить меня и когда соглашение было заключено, тогда и мне позвонил тренер".
Словом, получилось очень комично", – написал Сенькив в Твиттере.