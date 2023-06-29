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Журналист: Деньги от ЛНЗ за Геннадия Пасича поступили Вересу неофициально

Премьер-лига
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Очередные схематозы?

Журналист: Деньги от ЛНЗ за Геннадия Пасича поступили Вересу неофициально

fc-lnz.com

Новина українською

Журналист Андрей Сенькив рассказал свою версию перехода хавбека Геннадия Пасича из "Вереса" в ЛНЗ.

"Черкасский ЛНЗ подписал Геннадия Пасича. Как будто ничего неприметного, правда? Но есть один аспект.

27 июня "ТаТоТаке" сообщило, что ЛНЗ заплатит "Вересу" за Пасича 100 тысяч евро. В тот же день "Верес" сообщил, что разрывает соглашение с игроком. При том, что контракт действовал до конца 2024 года.

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То есть получилось следующее. ЛНЗ предлагает за Пасича (по неофициальной информации) хорошую сумму, но "Верес" отказывается от нее и разрывает контракт – чтобы Пасич покинул ровенский клуб бесплатно. Дичь, правда? Нет, это украинский футбол.

По моей информации, за Пасича таки были заплачены деньги – просто они поступили "Вересу" неофициально. Нормальная схема, чтобы уйти от налогов и остальной фигни. И да, это было сделано одним из вроде бы самых здоровых клубов УПЛ.

Слова Пасича это подтверждают. Стороны не согласовали официальную версию происшествия:

"Я был застигнут врасплох. Тренер "Верес" позвонил – сказал, что я перехожу в ЛНЗ. Руководство ЛНЗ обратилось в "Верес" с предложением купить меня и когда соглашение было заключено, тогда и мне позвонил тренер".

Словом, получилось очень комично", – написал Сенькив в Твиттере.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич ЛНЗ (Черкассы) Андрей Сенькив
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